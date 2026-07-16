خطوة جديدة نحو التوسع والتطوير.. تعيين مي محسن يعزز خطط النمو المستدام في POD Egypt | تفاصيل جديدة

أعلنت شركة POD Egypt تعيين مي محسن مديرًا عامًا لقطاع العلاقات العامة والفعاليات، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو المستدام وتعزيز مسيرة التطوير داخل الشركة، بما يواكب توجهاتها نحو توسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية والانطلاق إلى أسواق إقليمية جديدة.

ويأتي القرار ضمن إستراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ مكانتها في مجال الاتصالات المؤسسية والاستشارات الإعلامية، من خلال تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء، وإطلاق حلول اتصالية مبتكرة تتوافق مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

ويعكس اختيار مي محسن لهذا المنصب الثقة في خبراتها المهنية، بعدما شغلت منصب نائب المدير العام، وأسهمت خلال السنوات الماضية في إدارة عدد من المشروعات والحملات الإعلامية، إلى جانب دورها في تطوير منظومة العمل وتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء.

ومن المقرر أن تتولى مي محسن قيادة خطط النمو والتوسع، والإشراف على تطوير خدمات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، مع العمل على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، والاستفادة من أحدث أدوات التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاتصال.

وأكدت الشركة أن هذا التعيين يمثل محطة جديدة في مسيرة التطوير، معربة عن ثقتها في قدرة مي محسن على قيادة المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو، وتوسيع قاعدة الشراكات، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة، بما يلبي تطلعات العملاء ويدعم تنافسيتها في السوق.