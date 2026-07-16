إدارة التجنيد والتعبئة تسلم شهادات الإعفاء من التجنيد لمرضى مستشفى سرطان 57357

نظمت إدارة التجنيد والتعبئة مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء المواقف التجنيدية لعدد من شبابنا من مرضى الأورام والسرطان وذلك فى أماكن تواجدهم وتلقيهم العلاج (بالمستشفيات وبمنازلهم) لتكون دعماً لهم فى رحلة تلقيهم للعلاج فى لفتة إنسانية تعكس حرص القوات المسلحة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وقدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض والمعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وذلك للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.

وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء مواقفهم التجنيدية ألقى اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على اتباع كافة السبل الممكنة لإنهاء كافة الإجراءات التجنيدية لمرضى مستشفى سرطان 57357 لدعمهم فى رحلتهم البطولية لتلقى العلاج.

كما تضمنت المراسم تقديم عددا من الفقرات الفنية أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية وأعرب الأطفال ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كل أوجه الرعاية والاهتمام وأن مثل هذه المشاركات تساهم فى رسم البهجة على وجوههم بما يساهم فى تقدم حالتهم الصحية والاستجابة بشكل أفضل للعلاج المقدم إليهم .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من مرضى مستشفى سرطان الأطفال وانطلاقاً من مسئوليتها الإجتماعية لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم أثناء تلقيهم العلاج.