هيئة الصحة البريطانية: موجة الحر ترفع مخاطر الإجهاد الحراري.. والفئات الأكثر عرضة وكيفية الوقاية

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) من المخاطر الصحية التي تصاحب موجات الحر، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري وضربة الشمس، فضلًا عن تفاقم الأمراض المزمنة لدى بعض الفئات.

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

وأوضحت الهيئة أن الطقس الحار قد يبدو ممتعًا للكثيرين، إلا أن موجات الحر تتسبب سنويًا في زيادة أعداد المصابين بحالات صحية خطيرة، كما ترتفع معدلات الوفيات المرتبطة بالحرارة الشديدة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأفراد.

وبحسب هيئة الصحة البريطانية، تتمثل أبرز المخاطر الصحية الناتجة عن موجات الحر في:

ـ الإصابة بالجفاف نتيجة عدم شرب كميات كافية من الماء.

ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط، ما قد يؤدي إلى تدهور حالة المصابين بأمراض القلب أو الجهاز التنفسي.

ـ الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، وهي حالات طبية قد تتطلب تدخلاً عاجلًا.

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة

وأكدت الهيئة أن موجات الحر قد تؤثر في الجميع، إلا أن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات، ومن بينهم:

ـ كبار السن، خاصة ممن تجاوزوا 65 عامًا.

ـ الرضع والأطفال دون سن الخامسة.

ـ النساء الحوامل.

ـ المصابون بالأمراض المزمنة، مثل:

أمراض القلب.

أمراض الجهاز التنفسي.

السكري.

أمراض الكلى.

الخرف.

مرض باركنسون.

اضطرابات الصحة النفسية.

ـ الأشخاص الذين يتناولون عدة أدوية أو أدوية قد تزيد حساسية الجسم للحرارة.

ـ المرضى الذين يعانون من الجفاف بسبب الإسهال أو القيء.

ـ الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ولا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم.

ـ المشردون.

ـ العاملون أو الرياضيون الذين يقضون فترات طويلة في الهواء الطلق، مثل العدائين وراكبي الدراجات.

ـ العاملون في المهن التي تتطلب مجهودًا بدنيًا شاقًا.

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

نصائح للحماية من موجات الحر

وقدمت هيئة الصحة البريطانية مجموعة من الإرشادات للحد من تأثير الحرارة المرتفعة، أبرزها:

ـ تجنب التعرض المباشر للشمس

ـ البقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان.

ـ تجنب الخروج بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا، وهي الفترة الأكثر حرارة.

ـ ارتداء قبعة وملابس خفيفة وفضفاضة.

ـ استخدام واقٍ من الشمس.

ـ تجنب ممارسة الأنشطة البدنية المجهدة خلال أوقات الذروة.

ـ الحفاظ على برودة الجسم

تناول أطعمة باردة وخفيفة.

ـ شرب الماء والسوائل بانتظام.

ـ تجنب المشروبات الكحولية والمشروبات الغنية بالكافيين والمشروبات الساخنة.

ـ أخذ حمام بارد أو تبليل الجلد والملابس بالماء لتخفيف حرارة الجسم.

ـ الحفاظ على برودة المنزل

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

وأوصت الهيئة بإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات النهار لمنع دخول الحرارة، ثم فتحها ليلًا بعد انخفاض درجات الحرارة.

كما أشارت إلى إمكانية استخدام المراوح الكهربائية عندما تكون درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية، مع ضرورة مراقبة حرارة الغرف التي يقيم فيها كبار السن أو الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

علامات تستوجب الانتباه

ودعت الهيئة إلى مراقبة أي أعراض قد تشير إلى الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، خاصة إذا شعر الشخص بما يلي:

ـ ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.

ـ الشعور بالإعياء أو الدوار.

ـ التعرق الشديد أو توقف التعرق.

ـ الارتباك أو فقدان الوعي.

وأكدت أن ظهور هذه الأعراض يتطلب الحصول على المساعدة الطبية بشكل عاجل، لأن ضربة الشمس قد تشكل خطرًا على الحياة إذا لم تُعالج بسرعة.