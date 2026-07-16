قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة التجنيد والتعبئة تسلم شهادات الإعفاء من التجنيد لمرضى مستشفى سرطان 57357
ضربات أمريكية تهز جنوب إيران.. هجوم صاروخي يستهدف قشم وبندر عباس
سفير مصر لدى بلجيكا: دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة القادمة
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال أحدث جولة من الضربات ضد أهداف إيرانية
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد تجاوز احتياطي النقد الأجنبي 55 مليارًا لأول مرة
تطور عسكري مفاجئ.. قذائف أمريكية تسقط بالقرب من جزيرة قشم الإيرانية
3 قضايا على مائدة البرلمان .. ومطالب بحلول عاجلة لأزمات العمالة والسكن
تهديد شديد الخطورة.. زعيم الحوثيين يهدد بقصف المنشآت الحيوية السعودية
السفير التركي بالقاهرة: أصدقائي أكدوا صحة الأنباء المتداولة بشأن محمد صلاح
وزير التخطيط: مصر ضمن 10 دول فقط عالميًا قدمت 4 تقارير طوعية عن التنمية المستدامة
أهالي كفر الدوار يستقبلون مروان عطية بعد إنجاز المنتخب المصري في كأس العالم
أول تحرك قانوني من مصطفى كامل بعد واقعة فيديو الشرقية المسرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هيئة الصحة البريطانية: موجة الحر ترفع مخاطر الإجهاد الحراري.. والفئات الأكثر عرضة وكيفية الوقاية

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟
لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟
آية التيجي

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) من المخاطر الصحية التي تصاحب موجات الحر، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري وضربة الشمس، فضلًا عن تفاقم الأمراض المزمنة لدى بعض الفئات.

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

وأوضحت الهيئة أن الطقس الحار قد يبدو ممتعًا للكثيرين، إلا أن موجات الحر تتسبب سنويًا في زيادة أعداد المصابين بحالات صحية خطيرة، كما ترتفع معدلات الوفيات المرتبطة بالحرارة الشديدة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأفراد.

وبحسب هيئة الصحة البريطانية، تتمثل أبرز المخاطر الصحية الناتجة عن موجات الحر في:
ـ الإصابة بالجفاف نتيجة عدم شرب كميات كافية من الماء.
ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط، ما قد يؤدي إلى تدهور حالة المصابين بأمراض القلب أو الجهاز التنفسي.
ـ الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، وهي حالات طبية قد تتطلب تدخلاً عاجلًا.

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة

وأكدت الهيئة أن موجات الحر قد تؤثر في الجميع، إلا أن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات، ومن بينهم:
ـ كبار السن، خاصة ممن تجاوزوا 65 عامًا.
ـ الرضع والأطفال دون سن الخامسة.
ـ النساء الحوامل.
ـ المصابون بالأمراض المزمنة، مثل:
أمراض القلب.
أمراض الجهاز التنفسي.
السكري.
أمراض الكلى.
الخرف.
مرض باركنسون.
اضطرابات الصحة النفسية.
ـ الأشخاص الذين يتناولون عدة أدوية أو أدوية قد تزيد حساسية الجسم للحرارة.
ـ المرضى الذين يعانون من الجفاف بسبب الإسهال أو القيء.
ـ الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ولا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم.
ـ المشردون.
ـ العاملون أو الرياضيون الذين يقضون فترات طويلة في الهواء الطلق، مثل العدائين وراكبي الدراجات.
ـ العاملون في المهن التي تتطلب مجهودًا بدنيًا شاقًا.

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

نصائح للحماية من موجات الحر

وقدمت هيئة الصحة البريطانية مجموعة من الإرشادات للحد من تأثير الحرارة المرتفعة، أبرزها:
ـ تجنب التعرض المباشر للشمس
ـ البقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان.
ـ تجنب الخروج بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا، وهي الفترة الأكثر حرارة.
ـ ارتداء قبعة وملابس خفيفة وفضفاضة.
ـ استخدام واقٍ من الشمس.
ـ تجنب ممارسة الأنشطة البدنية المجهدة خلال أوقات الذروة.
ـ الحفاظ على برودة الجسم
تناول أطعمة باردة وخفيفة.
ـ شرب الماء والسوائل بانتظام.
ـ تجنب المشروبات الكحولية والمشروبات الغنية بالكافيين والمشروبات الساخنة.
ـ أخذ حمام بارد أو تبليل الجلد والملابس بالماء لتخفيف حرارة الجسم.
ـ الحفاظ على برودة المنزل

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

وأوصت الهيئة بإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات النهار لمنع دخول الحرارة، ثم فتحها ليلًا بعد انخفاض درجات الحرارة.

كما أشارت إلى إمكانية استخدام المراوح الكهربائية عندما تكون درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية، مع ضرورة مراقبة حرارة الغرف التي يقيم فيها كبار السن أو الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

علامات تستوجب الانتباه

ودعت الهيئة إلى مراقبة أي أعراض قد تشير إلى الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، خاصة إذا شعر الشخص بما يلي:
ـ ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.
ـ الشعور بالإعياء أو الدوار.
ـ التعرق الشديد أو توقف التعرق.
ـ الارتباك أو فقدان الوعي.

وأكدت أن ظهور هذه الأعراض يتطلب الحصول على المساعدة الطبية بشكل عاجل، لأن ضربة الشمس قد تشكل خطرًا على الحياة إذا لم تُعالج بسرعة.

موجة الحر الطقس الحار مخاطر موجة الحر الجفاف ضربة الشمس الإجهاد الحراري الوقاية من موجات الحر ارتفاع درجات الحرارة نصائح في الطقس الحار NHS علاج الجفاف أعراض ضربة الشمس كبار السن والحر الوقاية من الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

ترشيحاتنا

فرع نادى السيارات ‏والرحلات

نادي السيارات والرحلات المصري يحذر من الكيانات ‏الوهمية لإصدار رخص قيادة غير معتمدة للاستخدام دوليا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ون بلس تشوّق لهاتفها الجديد N6x و سامسونج تطلق تقنية جديدة تنهي مشكلة "طيّة الشاشة"!

مواصفات هاتف N6

بطارية تفوق الخيال.. ون بلس تشوّق لهاتفها الجديد N6x

بالصور

أخطاء في استخدام التكييف قد تسبب مشكلات صحية خلال الصيف.. تجنبها

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم

هيئة الصحة البريطانية: موجة الحر ترفع مخاطر الإجهاد الحراري.. والفئات الأكثر عرضة وكيفية الوقاية

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟
لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟
لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد