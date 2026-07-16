تهديد شديد الخطورة.. زعيم الحوثيين يهدد بقصف المنشآت الحيوية السعودية

هدد عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن باستهداف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، حال انخرطت في المواجهة الجارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة.

وقال عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، إن جميع منشآت النفط السعودية وغيرها من المنشآت الحيوية ستكون أهدافاً لصواريخ الجماعة وطائراتها المسيّرة إذا انخرطت الرياض فيما وصفه بـ"العدوان الشامل" على اليمن، واتجهت نحو التصعيد.

وأطلق الحوثيون صواريخ على السعودية بعد اتهامهم المملكة بقصف مطار تحت سيطرتهم يوم الاثنين، في خرق لهدنة دامت أربع سنوات في النزاع بين الجانبين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشفت وكالة رويترز للأنباء أن إيران ​طلبت من قوات الحوثي المتمركزة في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وأوضحت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر، أن إيران طالبت الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة ‌في إيران، ‌وهو ما ​يشكل ‌تهديدا ⁠جديدا ​خطيرا لإمدادات الطاقة ⁠العالمية.

وأوضح مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الفكرة ⁠نوقشت داخل قيادة طهران، ‌وتم ‌إبلاغ الحوثيين المتحالفين ​مع ‌إيران.