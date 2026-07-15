الخطوط السعودية تعزز ربط المملكة بالعالم بإطلاق وجهة طوكيو بواقع 3 رحلات أسبوعيا من الرياض

أعلنت الخطوط السعودية وبالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة السعودية للسياحة، إضافة مدينة طوكيو عاصمة اليابان كوجهة دولية جديدة ضمن شبكتها العالمية المتنامية وبواقع 3 رحلات أسبوعيًا انطلاقًا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك ابتداءً من شهر نوفمبر من العام الحالي، حيث تم إتاحة الحجز حاليًا للضيوف عبر جميع القنوات الرقمية ومنافذ البيع المعتمدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا التعاون مع برنامج الربط الجوي يسهم في تطوير الربط مع الأسواق الدولية واستحداث مسارات جديدة وزيادة الرحلات الدولية، ويُعزز إطلاق الرحلات المباشرة بين السعودية واليابان الحركة السياحية والتجارية بين البلدين، ويوسع نطاق الوصول إلى المملكة، ويأتي ذلك في إطار الإسهام في دعم مستهدفات برنامج الطيران، والاستراتيجية الوطنية للسياحة، ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها وجهة سياحية عالمية ومركزًا لوجستيًا يربط قارات العالم.

كما يجسد التعاون مع الهيئة السعودية للسياحة تكاملًا في الجهود الهادفة إلى التعريف بالوجهات السعودية المتنوعة، حيث تعمل الهيئة مع شركاء قطاع السفر ووكلاء السياحة في اليابان على تفعيل السوق الياباني، من خلال تطوير باقات سياحية جاذبة والترويج للوجهات السعودية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار إلى المملكة، إذ يدعم هذا المسار استقبال السائحين والزوار من اليابان، ويعزز جاهزية المملكة لاستقبالهم.