الصحة: إدمان الانترنت يؤدي إلى اضطرابات النوم والاكتئاب والقلق

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية تعمل يوم واحد في الأسبوع.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك وعي حقيقي لدى الأسر بخطورة إدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية ".



وتابع حسام عبد الغفار :" إدمان الانترنت يؤدي إلى إضرابات النوم والعزلة الاجتماعية وتراجع الأداء الوظيفي وتفكك الأسر والاكتئاب والقلق والتوتر ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" منظمة الصحة العالمية اعترفت بتواجد مرض إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وهذا الأمر له تأثير مرضي مثل إدمان العقاقير ".

ولفت حسام عبد الغفار :" الوصمة الحقيقية تتمثل في عدم البحث عن العلاج".