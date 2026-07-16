نجل ضحية حريق عقار العمرانية: "فيه قطعة دهب مفقودة من أختي وقدمت بلاغ للنيابة"

كشف سامح حسن، نجل ضحية حريق عقار العمرانية، تفاصيل جديدة بشأن فقدان بعض المشغولات الذهبية الخاصة بشقيقته سارة عقب الحادث، مؤكدًا أنها وصلت إلى المستشفى وهي ترتدي ذهبها، إلا أنه لم يتسلم جميع القطع عند استلام متعلقاتها.

وقال سامح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، إن شقيقته كانت عائدة من حفل زفاف في الإسكندرية برفقة والدته وزوجها وأطفالها، موضحًا أن هناك صورًا التُقطت لها قبل الحادث وهي ترتدي كامل مشغولاتها الذهبية.

وأضاف أن شقيقته عادت إلى القاهرة لمرافقة والدتهما التي كانت تعاني من مرض السرطان، مشيرًا إلى أن الذهب انتقل معها إلى المستشفى، لكن عند استلامه المتعلقات أُبلغ بأن معها 10 قطع ذهبية، بينما تسلم 9 قطع فقط، كما أن السلسلة التي كانت ترتديها في صور الزفاف لم تكن ضمن المتعلقات.

وأوضح أنه لا يجزم بسبب اختفاء القطعة المفقودة، مرجحًا احتمال سقوطها أثناء الحادث، لكنه تقدم ببلاغ إلى النيابة للتحقيق وكشف مصيرها.

واختتم سامح حسن تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يستطيع دخول الشقة محل الحريق، وأنه يسعى فقط لمعرفة مصير متعلقات أسرته واسترداد حقوقهم.