مصطفى أبو شامة: الشرق الأوسط يمر بمرحلة شديدة التعقيد.. وتشابك الملفات يصعّب قراءة المشهد

أكد الكاتب الصحفي مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد مرحلة بالغة التعقيد، في ظل تداخل الملفات السياسية والأمنية والعسكرية، بما يجعل المشهد الإقليمي أكثر تشابكًا من أي وقت مضى.

التطورات المتسارعة في المنطقة

وقال أبو شامة، خلال استضافته في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، إن التطورات المتسارعة في المنطقة لا يمكن تحليلها بمعزل عن بعضها البعض، إذ ترتبط مختلف القضايا الإقليمية والدولية بعلاقات متداخلة تؤثر بشكل مباشر في مسارات الأحداث.

قراءة المشهد الراهن

وأوضح أن قراءة المشهد الراهن تتطلب رؤية شاملة تستوعب ترابط ملفات الأمن والسياسة والمفاوضات، بعيدًا عن التعامل مع كل تطور باعتباره حدثًا منفصلًا، مؤكدًا أن طبيعة الأزمات الحالية تفرض فهمًا أعمق لحسابات القوى الفاعلة في المنطقة.

حالة السيولة السياسية

وأضاف أن حالة السيولة السياسية لا تزال تسيطر على المشهد، مع استمرار عدد من الملفات الإقليمية مفتوحة أمام سيناريوهات متعددة، وهو ما يبقي المنطقة في حالة ترقب خلال المرحلة المقبلة.