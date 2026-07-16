بعد اكتشاف نوى بلح وبسلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة طرق التفرقة بين البن الأصلي والمغشوش، خاصة بعد نجاح مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية في ضبط قرابة طن من البن المغشوش قبل طرحه بالأسواق مغشوش بنوى بلح وبسلة، خلال حملة رقابية استهدفت أحد مخازن المواد الغذائية، في إطار جهود الدولة لمواجهة الغش التجاري وحماية صحة المستهلكين.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاضرار التى تصيب جسم الانسان بعد تناول القهوة المغشوشة وفقا ً لدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية وهى..

مشروب القهوة سريع الذوبان، عبارة عن خليط من الإضافات الصناعية، مثل المبيضات، والنكهات، والكريمة، تحتوي على العديد من السعرات الحرارية،محذرة من الإفراط حتى في تناوله، لإنها تؤدي إلى زيادة الدهون المشبعة بالجسم، ما يتسبب في زيادة الوزن.

ودرة السيراميك أو والاسمنت المضافة إلى النسكافيه المغشوش، قد تتسبب في رفع مستويات الضغط بصورة مفاجئة وقصيرة الأمد في مستويات ضغط الدم، وبالتالي يلحق الضرر بالكلى الذي قد يصل إلى الفشل الكلوي.



