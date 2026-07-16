أحمد موسى: عودة دوري المدارس ومراكز الشباب ضرورة لاكتشاف نجوم الكرة.. ومدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: المواهب في القرى والنجوع هم كنز الكرة المصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك العديد من المواهب الكروية في مختلف المحافظات، مشددًا على ضرورة وجود منظومة قوية لاكتشاف اللاعبين المميزين من القرى والنجوع.



أحمد موسى: عودة دوري المدارس ومراكز الشباب ضرورة لاكتشاف نجوم الكرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إعادة تفعيل دوري المدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظات يمثل خطوة مهمة لاكتشاف المواهب الكروية وصناعة أجيال جديدة من اللاعبين.



مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى أكثر من 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس قوة مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار تحسن الأداء المالي.

الصحة: إدمان الانترنت يؤدي إلى اضطرابات النوم والاكتئاب والقلق

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية تعمل يوم واحد في الأسبوع.



شعبة البن: البن في مصر آمن.. وضبط مصنع غش لا يعكس واقع السوق|فيديو

أكد حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن انتشار البن المغشوش لا يعكس حقيقة السوق المصرية، مشددًا على أن غالبية التجار والمحلات الملتزمة لا تمارس أي عمليات غش، في ظل الرقابة المستمرة من الجهات المختصة.



نجل ضحية حريق العمرانية: الطفلة الناجية لا تعلم بوفاة أسرتها.. وعملت 3 عمليات

كشف سامح حسن، نجل إحدى ضحايا حريق عقار العمرانية، تطورات الحالة الصحية للطفلة الناجية من الحادث، مؤكدًا أنها خضعت لـ3 عمليات حتى الآن، وأن حالتها ما زالت خطيرة، مشيرًا إلى أنها لا تعرف حتى الآن أن أفراد أسرتها توفوا.



"الموسيقيين": مصطفى كامل لم يقصد الإساءة لأهالي الشرقية

أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل لم يقصد الإساءة إلى أهالي محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول جرى فهمه بشكل خاطئ، وأن النقابة تقدمت ببلاغ رسمي للتحقيق في ملابساته.



نائب الرئيس الأمريكي: نستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لحل مشكلة إيران

أكد جيه فانس نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لحل مشكلة إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



رئيس برلمان إيران: لم نرحب يوما بالحرب ولكن يجب أن نكون مستعدين للمعركة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن إيران تعتمد الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وضمانها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .