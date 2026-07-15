رئيس برلمان إيران: لم نرحب يوما بالحرب ولكن يجب أن نكون مستعدين للمعركة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن إيران تعتمد الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وضمانها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال قاليباف: لم نرحب يوما بالحرب ولن نفعل لكن يجب أن نكون مستعدين لأي معركة".

وأضاف قاليباف: يجب أن يستند نهجنا في الحرب أو المفاوضات إلى المصالح الوطنية والأمن القومي".

وتابع قاليباف:" مذكرة التفاهم لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية المفعول وقيد التنفيذ".

وأكمل قاليباف:" إذا لم تكن إيران ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا يوجد لدينا سبب للالتزام بمثل هذا التفاهم".