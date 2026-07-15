آي سي ميلان يستهدف 150 مليون يورو من بيع لاعبيه

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي آي سي ميلان الإيطالي في جمع مبلغ ضخم من حصيلة بيع لاعبيه.

ووفقا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية فإن نادي ميلان يهدف إلى جمع حوالي 150 مليون يورو من خلال بيع عدد من لاعبيه.

وأضافت أن رافائيل لياو يُقدَّر سعره بحوالي 60 مليون يورو، والنادي ينتظر وصول عرض رسمي لضمه.

وأوضحت أن بيرفيس إستوبينان في طريقه إلى أستون فيلا مقابل 15 مليون يورو.

رحيل لاعبي ميلان

واختتمت بأنه في المقابل، لا يزال كل من يوسف فوفانا، سانتياغو خيمينيز، وارن بوندو، روبن لوفتوس-تشيك، وفيكايو توموري معروضين في سوق الانتقالات.