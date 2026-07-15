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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة.. الرسوم والأماكن

استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
رشا عوني

يهتم المواطنون بمعرفة طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة، نظرا لضرورة استخدام البطاقة الشخصية في العديد من الأمور المستعجلة، وقد يضطر البعض لـ سرعة تجديد البطاقة و استخراج بطاقة الرقم القومي فوري في نفس اليوم، وهو ما اصبح متاح حاليا بعد خدمات وزارة الداخلية لتوفير الوقت و الجهد.
 

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من “المولات التجارية الكبرى” أو مقر “الأحوال المدنية في العباسية”، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو “عبر السيارات المتنقلة”.


أسعار استمارة البطاقة الشخصية

  • الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.
  • فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.
  • الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.
  • الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.
  • الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.

استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول. 

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية:

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا). 

خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي:

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم. 

ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر، عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر. 

استخراج بطاقة الرقم القومي إليكترونيا 

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3- اختر أيقونة الأحوال المدنية.

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي.

5- ادخل البيانات المطلوبة.

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة.

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

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