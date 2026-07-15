ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء.. وسنرى ما سيحدث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء، في أحدث تصريح له بشأن العلاقات بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات لا تزال قائمة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن موعد أو طبيعة الاجتماع المحتمل.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، أن "الإيرانيين يريدون عقد لقاء، وسنرى ما سيحدث"، في إشارة إلى احتمال استئناف قنوات التواصل بين الجانبين، وسط استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني والملفات الإقليمية.

ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كانت هناك ترتيبات رسمية جارية لعقد اجتماع مباشر، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني بشأن تصريحاته.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية حالة من الترقب، مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر، في أعقاب التصعيد العسكري والعقوبات المتبادلة، إلى جانب استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتعكس تصريحات ترامب وجود اتصالات غير معلنة أو مساعٍ لاستكشاف فرص استئناف الحوار، إلا أن أي تقدم في هذا المسار سيظل مرهونًا بمواقف الطرفين من القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي والعقوبات الأمريكية والدور الإقليمي لإيران.