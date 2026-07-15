«مدين» يعلن دخول «كلام عينيه» لشيرين عبد الوهاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية

كشف الملحن مدين عن تحقيق أغنية «كلام عينيه» للفنانة شيرين عبد الوهاب إنجازًا عالميًا، بعدما دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بفضل الأرقام التي حققتها على قوائم Billboard Arabic Hot 100.

ونشر مدين عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورة توثق الإنجاز، موضحًا أن الأغنية احتلت المركز الأول على قائمة Billboard Arabic Hot 100 لمدة 19 أسبوعًا، موزعة على ست فترات مختلفة، خلال الفترة من 16 ديسمبر 2023 وحتى 19 أبريل 2025.

شيرين عبد الوهاب

وأشار أيضًا إلى أن شيرين عبد الوهاب حافظت على صدارة قائمة Billboard Arabic Artist 100 لمدة 42 أسبوعًا حتى 30 مايو 2026، كما تصدرت المراكز الأربعة الأولى بالقائمة منذ انطلاقها في ديسمبر 2023، قبل أن تعود إلى المركز الأول خمس مرات لاحقًا، كان آخرها لمدة أربعة أسابيع متتالية بدأت في مارس 2025.

وعلق مدين على هذا الإنجاز قائلًا: «كلام عينيه من أغرب النجاحات وأجملها، وكرم كبير من ربنا عليّا. حصول الأغنية على موسوعة جينيس رقم قياسي وتاريخي، وأبارك لوش الخير وحبيبة قلبي شيرين عبد الوهاب، التي تستحق كل مكانة تصل إليها بحب الناس لها».

كما وجه التهنئة إلى الشاعر أمير طعيمة والموزع والملحن حسن الشافعي، شركاء نجاح الأغنية، مؤكدًا أن الجمهور على موعد مع مفاجأة جديدة تخص «كلام عينيه»، مشيرًا إلى أن الأغنية تستعد لتحقيق محطة جديدة في مشوارها والوصول إلى العالمية بشكل مختلف.

حفل شيرين عبد الوهاب

وروجت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية لحفلها المنتظر في مدينة العلمين الجديدة، والمقرر إقامته يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل.

وقالت شيرين خلال تسجيل صوتى نشر على صفحة مدير أعمالها ناصر بجاتو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حبايب قلبى هستناكو فى الحفلة حفلتنا الكبيرة يوم 7-8 فى بورتو جولف العلمين، بحبكو”.

ومن المتوقع أن تقدم شيرين خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا، في أمسية ينتظرها عشاقها من مختلف أنحاء مصر والوطن العربي.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الفنية التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف، والتي تشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء، في إطار تقديم برنامج فني متنوع يجذب الجماهير.

ويترقب جمهور شيرين هذه الليلة الغنائية، خاصة أنها تتميز دائمًا بحضورها القوي على المسرح وتفاعلها الكبير مع الجمهور، إلى جانب أدائها الذي يجعل حفلاتها من أكثر الحفلات انتظارًا، وسط توقعات بأن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا.