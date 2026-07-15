قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاولت خرق الحصار.. أمريكا تعلن استهداف ناقلة نفط متجهة إلى إيران
محمد مراد يكشف كواليس لقاء الرئيس السيسي ببعثة منتخب مصر بعد إنجاز المونديال
التانجو والماتدور.. موعد نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين
بعد ريمونتادا الليلة.. الأرجنتين ثاني أكثر المنتخبات تأهلًا لنهائي المونديال
طارق فهمي: الشرق الأوسط يواجه أزمة هيكلية.. وأمريكا وإيران في مرحلة إنهاك دون حرب شاملة
إعلام إيراني: مقاتلات أمريكية تقصف مقرًا للحرس الثوري في راسك
مصطفى أبو شامة: الشرق الأوسط يمر بمرحلة شديدة التعقيد.. وتشابك الملفات يصعّب قراءة المشهد
رجل مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 2026
البابا تواضروس في عظته الأسبوعية: القلب الذي يستريح في الله لا تهزه عواصف الحياة
أحمد موسى: عودة دوري المدارس ومراكز الشباب ضرورة لاكتشاف نجوم الكرة.. ومدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر| أخبار التوك شو
ميسي ورفاقه في الفاينل.. الأرجنتين تطيح بإنجلترا وتصعد للنهائي بريمونتادا مثيرة
تفاجأت برئيس الوزراء يكلمها .. القصة الكاملة لبنت المنوفية «ندى محمد»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنزو فرنانديز يعيد الأرجنتين للمباراة أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

انجلترا والارجنتين
انجلترا والارجنتين
حمزة شعيب

نجح إنزو فرنانديز في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا، خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب "أتالانتا" ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء هدف فرنانديز في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس جوردان بيكفورد، ليعدل النتيجة لتصبح 1-1، ويعيد منتخب التانجو إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة.

ودخل منتخب إنجلترا اللقاء بتشكيل يضم بيكفورد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع جيمس، ستونز، جويهي وسبينس، بينما تواجد في خط الوسط كل من رايس، أندرسون وجود بيلينجهام، وقاد الخط الهجومي روجرز، أنتوني جوردون، وهاري كين.

على الجانب الآخر، اعتمد منتخب الأرجنتين على إيميليانو مارتينيز لحراسة المرمى، وفي الدفاع مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز وتاجليافيكو، بينما تكون خط الوسط من سيميوني، باريديس، إنزو فرنانديز وماك أليستر، مع الثنائي الهجومي ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

وتحظى المواجهة بأهمية تاريخية كبيرة، كونها تجمع بين منتخبين يمتلكان سجلًا حافلًا في كأس العالم، كما تمثل أول مواجهة تجمع ليونيل ميسي بمنتخب إنجلترا في البطولة، في الوقت الذي يبحث فيه منتخب "الأسود الثلاثة" عن الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 1966.

ووصل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي بعد مشوار قوي تمكن خلاله من إقصاء منتخبات الكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج، ليؤكد طموحه في المنافسة على اللقب العالمي.

أما المنتخب الأرجنتيني، فبلغ المربع الذهبي بعد تخطيه منتخبات كاب فيردي ومصر وسويسرا، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويثبت حضوره كأحد أبرز المنافسين على البطولة.

وتحمل مواجهات إنجلترا والأرجنتين تاريخًا طويلًا من الإثارة والندية، حيث شهدت العديد من اللحظات الخالدة في تاريخ كأس العالم، بداية من صداماتهما في ستينيات القرن الماضي، مرورًا بهدف دييجو مارادونا الشهير بـ"يد الله" في مونديال 1986، وصولًا إلى أحداث مونديالي 1998 و2002.

وتأتي مواجهة نصف النهائي الحالية امتدادًا لهذا الصراع التاريخي، في مباراة تجمع بين طموح إنجلترا لاستعادة أمجاد الماضي، ورغبة الأرجنتين في مواصلة كتابة التاريخ، وسط توقعات بمنافسة قوية قد تُحسم بتفاصيل صغيرة داخل أرض الملعب.

إنزو فرنانديز الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 نصف نهائي كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

ترشيحاتنا

زيزو

خبير دولي: لجوء زيزو أو الزمالك إلى "كاس" ليس سهلًا

الأرجنتين وإنجلترا

بعد تقدم الآرجنتين بهدفين .. إبراهيم فايق: العشر دقائق بتوع ميسي بدأوا

القائمة النهائية

قائمة منتخب السلة 3×3 في بطولة 2nd edition Algiers lite quest

بالصور

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

بعد اكتشاف نوى بلح وبسلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟

طريقة عمل فتة المكدوس

طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس

نبيلة عبيد: لن أعود إلى السينما إلا بعمل يليق بتاريخي.. واخترت «لا تطفئ الشمس» بنفسي| حوار

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد