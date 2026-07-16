طارق فهمي: الشرق الأوسط يواجه أزمة هيكلية.. وأمريكا وإيران في مرحلة إنهاك دون حرب شاملة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة شديدة التعقيد، موضحًا أن ما تشهده المنطقة يتجاوز حالة الارتباك السياسي إلى أزمة هيكلية تؤثر في طبيعة النظام الإقليمي بأكمله.

العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران

وأكد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC"، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تعيش حالة من الفراغ السياسي، رغم استمرار التحركات العسكرية والمسارات التفاوضية، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لحسم الصراع أو الوصول إلى تسوية نهائية.

وأضاف أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة تتسم بالتعايش مع الأزمات المتلاحقة، في ظل تشابك الملفات الإقليمية وتضارب المصالح والأهداف بين القوى الفاعلة، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

اندلاع مواجهة عسكرية شاملة

وأشار إلى أن واشنطن وطهران وصلتا إلى مرحلة من الإنهاك العسكري بعد فترة طويلة من التصعيد، إلا أن هذا الوضع لا يعني بالضرورة اقتراب اندلاع مواجهة عسكرية شاملة، مؤكدًا أن التطورات الحالية ما زالت تسير بوتيرة تدريجية ومحسوبة.