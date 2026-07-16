دموع وخيبة أمل.. حزن لاعبي إنجلترا بعد وداع كأس العالم أمام الأرجنتين

خيّمت أجواء من الحزن والأسى على لاعبي منتخب إنجلترا عقب خسارتهم أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، لتتبدد أحلام الإنجليز في بلوغ المباراة النهائية بعد أداء قوي استمر حتى اللحظات الأخيرة.

وظهر لاعبو المنتخب الإنجليزي في حالة من الصدمة عقب صافرة النهاية، حيث بدت علامات الحسرة واضحة على وجوههم، وانهمرت دموع عدد من اللاعبين الذين لم يتمكنوا من إخفاء خيبة الأمل بعد ضياع فرصة المنافسة على اللقب العالمي، خاصة أن الفريق كان قريبًا للغاية من تحقيق إنجاز تاريخي.

وكان منتخب إنجلترا قد نجح في افتتاح التسجيل خلال الشوط الثاني، عندما أحرز أنتوني جوردون هدف التقدم في الدقيقة الخامسة والخمسين، ليمنح جماهير بلاده الأمل في الوصول إلى النهائي، وسط سيطرة إنجليزية على مجريات اللعب خلال فترات طويلة من اللقاء.

لكن المنتخب الأرجنتيني أظهر شخصيته المعتادة في المباريات الكبرى، ورفض الاستسلام رغم تأخره في النتيجة، لينجح في العودة خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعدما سجل إنزو فرنانديز هدف التعادل، قبل أن يخطف لاوتارو مارتينيز هدف الفوز القاتل، ليقود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية وسط فرحة عارمة من الجماهير الأرجنتينية.

وعقب نهاية اللقاء، جلس عدد من لاعبي إنجلترا على أرضية الملعب في مشهد مؤثر، بينما حاول أفراد الجهاز الفني مواساتهم بعد ضياع حلم التتويج، في وقت حرص لاعبو الأرجنتين على الاحتفال مع جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير.

ورغم الخروج المؤلم، نال المنتخب الإنجليزي إشادة واسعة بسبب المستوى المميز الذي قدمه طوال مشواره في البطولة، بعدما نجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي وقدم عروضًا قوية أمام العديد من المنتخبات الكبرى، إلا أن تفاصيل اللحظات الأخيرة كانت حاسمة ومنحت بطاقة التأهل إلى منتخب الأرجنتين، الذي سيخوض النهائي بحثًا عن لقب عالمي جديد، بينما سيكتفي منتخب إنجلترا بخوض مباراة تحديد المركز الثالث سعيًا لإنهاء مشاركته بصورة مشرفة.



