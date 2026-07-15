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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على سعر أفخم سيارة سيدان صينية في مصر

أفخم سيارة سيدان صينية
أفخم سيارة سيدان صينية
كريم عاطف

تواصل العلامات الصينية تألقها في عالم السيارات الفاخرة، وتقدم العديد من السيارات في السوق المحلى ، ولكن هناك سيارة تعتبر أفخم سيارة سيدان صينية في مصر ‏ هونشي ‏أوسادو 2026 ‏.

ومن المعروف أن هونشي تعزز حضورها في فئة السيارات الفاخرة عبر طراز أوسادو 2026 (Ousado)، الذي يجمع بين التصميم الأنيق، والتجهيزات المتطورة، والأداء القوي، ليقدم نفسه كمنافس جديد في فئة السيدان متوسطة الحجم، مستهدفا الباحثين عن الفخامة والتقنيات الحديثة بسعر تنافسي.

وتتميز هونشي أوسادو بتصميم خارجي يعكس هوية العلامة الصينية، حيث تأتي بشبك أمامي كبير يحمل الخط الأحمر الشهير الممتد على غطاء المحرك، مع مصابيح LED بتصميم عصري وخطوط انسيابية تمنح السيارة حضور رياضي وأنيق، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.92 متر، فيما يبلغ طولها الإجمالي 4.99 متر، وعرضها 1.87 متر، وارتفاعها 1.47 متر، بينما يصل وزنها إلى نحو 1,645 كجم، وتستند إلى عجلات ألومنيوم قياس 18 بوصة.

وفي المقصورة، توفر أوسادو مستوى مرتفع من الرفاهية، مع استخدام خامات عالية الجودة، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.6 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)، كما تضم السيارة نظام صوتي فاخر مكون من 12 سماعة، ومقعد للسائق قابلا للتعديل الكهربائي في 12 وضعية مع وظائف الذاكرة والتبريد والتدليك، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

وتعتمد هونشي أوسادو 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو، يولد قوة 223 حصانا وعزم دوران 340 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.8 ثانية، مع معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 19.6 كيلومتر لكل لتر.

وعلى صعيد السلامة، زودت هونشي السيارة بحزمة متقدمة من أنظمة دعم السائق، تشمل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة المسار مع المساعدة على البقاء داخل الحارة، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، والتحذير من الاصطدام الخلفي، إلى جانب كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وأنظمة الثبات الإلكتروني، وتوزيع قوة الكبح، ومساعد صعود المرتفعات، فضلا عن 9 وسائد هوائية.

أما عن سعر السيارة هونشي ‏أوسادو 2026، فتاتي بفئة سعرية واحدة بسعر 1.679.000 جنيه 

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