«توخيل» يعلن تشكيل إنجلترا لمواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الأرجنتين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بحثًا عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما نجح في تجاوز منتخب النرويج بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، بينما يسعى لمواصلة مشواره نحو استعادة اللقب العالمي.

وتقام المباراة على ملعب أتلانتا، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن يواجه الفائز منتخب إسبانيا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي: