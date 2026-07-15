فرج عامر: أخشى تكرار تجربة مانشستر سيتي مع بيراميدز في الكرة المصرية

أبدى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، قلقه من القدرات المالية الكبيرة التي يمتلكها نادي بيراميدز، مؤكدًا أن سياسة التعاقدات الحالية قد تؤدي إلى تكرار تجربة مانشستر سيتي في مصر.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه: «قدرة بيراميدز المالية الهائلة، وعقود الاحتراف التي يوقعها حاليًا مع لاعبين متميزين سواء محليين أو محترفين وبدون سقف، تجعلني أخشى تكرار تجربة مانشستر سيتي في مصر».

وأضاف: «وللعلم الناديان بيراميدز ومانشستر سيتي نفس الشركة المالكة».

ويأتي تصريح فرج عامر في ظل النشاط القوي لبيراميدز في سوق الانتقالات، وسط حالة من الجدل بشأن حجم الإنفاق والتعاقدات التي يبرمها النادي خلال الفترة الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن تصريحه بشأن امتلاك الناديين للجهة نفسها يعكس رأيه، بينما لا توجد إعلانات رسمية تؤكد انضمام بيراميدز إلى مجموعة ملكية مانشستر سيتي، وقد سبق لمسؤولي بيراميدز نفي تلك الأنباء.



