لاعبو بيراميدز يبدأون الاستعداد للموسم الجديد بالخضوع للكشف الطبي

بدأ لاعبو فريق بيراميدز الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، بالخضوع للكشف الطبي والفحوصات الشاملة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني والإدارة الطبية قبل انطلاق فترة الإعداد.

وشهدت الفحوصات الطبية حضور عدد من لاعبي الفريق، حيث خضعوا لقياسات بدنية واختبارات طبية للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى جاهزيتهم، تمهيدًا لبدء التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة بيراميدز لتجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم، الذي يسعى خلاله الفريق لمواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية، بعد النتائج المميزة التي حققها في المواسم الأخيرة.