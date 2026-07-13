موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. تفاصيل الاتفاق وراتبه المنتظر

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن نادي بيراميدز بات قريبًا من التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا لخلافة كرونوسلاف يورشيتش، مؤكدًا أن موكوينا يعد المرشح الأبرز حتى الآن، مع وجود أسماء أخرى مطروحة ولكن بنسب أقل.

بيراميدز

وأوضح حتحوت أن الاتفاق يتضمن حصول موكوينا وجهازه المعاون على راتب شهري قدره 120 ألف دولار، إلى جانب مكافآت مرتبطة بالبطولات، تشمل راتب 3 أشهر في حال التتويج بالدوري المصري، و3 أشهر أيضًا عند الفوز بدوري أبطال أفريقيا، بينما يحصل على مكافأة تعادل راتب شهر ونصف حال التتويج بكأس مصر أو السوبر.

وأضاف أن العقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، ويتضمن شرطًا جزائيًا يعادل راتب 3 أشهر في حال رغبة أي من الطرفين في إنهاء التعاقد قبل نهايته. كما أشار إلى أن الاتفاق سيوفر على بيراميدز نحو 30 ألف دولار شهريًا، مقارنة براتب يورشيتش وجهازه المعاون، الذي بلغ 150 ألف دولار شهريًا