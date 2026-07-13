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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

البنزين
البنزين
أمل مجدى
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يهتم المواطنون بمتابعة سعر البنزين والسولار لأنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه مع دخول العام المالي 2025  -2026 كان سعر البترول حوالي 62 دولارا وكان في الموازنة 75 دولارا للبرميل.

أسعار البنزين والسولار

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "قبل الحرب بيوم كان سعر برميل البترول 69 دولارا ولما أخدنا الإجراءات اللي أخدناها بشان أسعار البنزين كان سعر البرميل وصل لـ 93 دولارا للبرميل".

وتابع مدبولي:" الأسعار وصلت في أبريل الماضي لـ 125 دولارا بسبب الحرب في إيران والدولة ساعتها ما أخدتش إجراء اخر إضافي بتحريك أسعار البنزين  والزيادة كانت تعتبر 100% من السعر اللي كان موجود قبل الحرب".

مدبولى: شعرنا بمدى العبء على المواطنين

وأكمل مدبولي: " شعرنا بمدى العبء على المواطنين وجبنا المنتجات البترولية بدون تحميل المواطن أي أعباء ".

وأردف: "احنا في عز الصيف والاستهلاكات تزداد ولازم ندعم هيئة البترول بأنها تعوض ما تحملته عندما وصل أسعار البرميل النفط لـ 120 دولارا".

وتابع مدبولي:" اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد ستعود آلية التسعير التلقائي كل 3 شهور وتدرس أسعار المنتجات البترولية  وتقرر الأسعار وفقا للمعايير والموضوع مش بيتاخد على لقطة او يوم او أسبوع ولكن متوسط فترات وإحنا احرص من يكون ألا نحمل المواطن أعباء إضافية".

 

أسعار البنزين والسولار اليوم

ارتفعت أسعار البنزين والسولار في شهر مارس الماضي، بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية.

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 

وحددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه. 

أسعار البنزين والسولار اليوم 

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.

 

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا. أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

ارتفعت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.

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