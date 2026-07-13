قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لمناقشة أمن المياه
كاف يرفض مقترح اتحاد الكرة بشأن زيادة مقاعد الأندية في البطولات الأفريقية
بلغ لو مش بتاخد الحد الأدنى للأجور.. مفاجأة سارة للعمال
اليوم.. وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة
مدرب إسبانيا يراهن على لامين يامال قبل مواجهة فرنسا: المباراة الحقيقية له لم تأتِ بعد
اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على تكريم المنتخب الوطني.. ومحمد صلاح قائد بمعنى الكلمة
الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري
الجيش الأردني يعلن إسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران
أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
تبيع الوهم للطلاب.. تحذير عاجل للطلاب راغبي الاتحاق بالتمريض
طقس اليوم الإثنين.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة صباحية ونشاط للرياح
قفزة في أسعار النفط بعد تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران تعلن بدء موجة جديدة من الهجمات على الأردن والبحرين والكويت

إيران
إيران
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أطلق الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة باتجاه قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، في تصعيد جديد جاء بالتزامن مع استمرار الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران لأكثر من ثلاث ساعات.

أعلن الحرس الثوري الإيراني استمرار ما وصفه بـ"عملية الثأر"، مؤكدًا تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية، فجر اليوم الاثنين، استهدفت قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في كل من الأردن والبحرين والكويت، ردًا على الهجمات الأمريكية الأخيرة.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن القوات البحرية التابعة له أوقفت ليل الأحد سفينتين قال إنهما خالفتا قواعد الملاحة عبر إطفاء أنظمة التتبع وسلوك مسار غير قانوني، الأمر الذي عرض الملاحة التجارية في مضيق هرمز للخطر، وأن الولايات المتحدة أعقبت ذلك بشن هجمات على قواعد ساحلية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

استهداف الأردن والبحرين والكويت


وأوضح البيان أن المرحلة الأولى من عمليات الرد استهدفت مستودعات وقود ومخازن ذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى اندلاع حرائق في المواقع المستهدفة، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم".

وفي بيان ثانٍ، أعلن الحرس الثوري استهداف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين، موضحًا أن قوات الجو-فضاء التابعة له نفذت المرحلة الثانية من العمليات، واستهدفت مراكز صيانة وحفظ المروحيات، وحظيرة لطائرة الحرب الإلكترونية "بي-8"، إلى جانب مركز القيادة والسيطرة الخاص بالطائرات المسيّرة في قاعدة الشيخ عيسى الجوية.

وأكد الحرس الثوري أن عمليات الرد لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أنه سيعلن نتائج المراحل اللاحقة وتفاصيلها في بيانات لاحقة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير خزانات وقود وبطارية باتريوت في قاعدة علي السالم بالكويت.

وأكد الحرس الثوري، عبر تطبيق "تليجرام"، أن الهجمات تأتي ردًا على العمليات العسكرية الأمريكية، التي استهدفت مواقع في وسط وجنوب البلاد.

وقال مسؤول أمريكي إن الضربات التي بدأت مساء الأحد لا تزال مستمرة، موضحًا أنها تُعد أطول نسبيًا من العمليات الأمريكية الأخيرة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات بدأت تنفيذ الهجمات بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن الهدف منها "تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز"، بحسب شبكة "سي إن إن".

إيران الأردن الكويت البحرين الحرس الثوري الإيراني القوات البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

ترشيحاتنا

تعبيرية

قبل التعرض للمساءلة.. تعرف على حالات إخطار البنك المركزي عند تملك أسهم البنوك

المتهمين

سرقة أموال من داخل سيارة بمدينة نصر.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة

مجلس النواب

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. اليوم

بالصور

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد