إيران تعلن بدء موجة جديدة من الهجمات على الأردن والبحرين والكويت

أطلق الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة باتجاه قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، في تصعيد جديد جاء بالتزامن مع استمرار الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران لأكثر من ثلاث ساعات.

أعلن الحرس الثوري الإيراني استمرار ما وصفه بـ"عملية الثأر"، مؤكدًا تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية، فجر اليوم الاثنين، استهدفت قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في كل من الأردن والبحرين والكويت، ردًا على الهجمات الأمريكية الأخيرة.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن القوات البحرية التابعة له أوقفت ليل الأحد سفينتين قال إنهما خالفتا قواعد الملاحة عبر إطفاء أنظمة التتبع وسلوك مسار غير قانوني، الأمر الذي عرض الملاحة التجارية في مضيق هرمز للخطر، وأن الولايات المتحدة أعقبت ذلك بشن هجمات على قواعد ساحلية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

استهداف الأردن والبحرين والكويت



وأوضح البيان أن المرحلة الأولى من عمليات الرد استهدفت مستودعات وقود ومخازن ذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى اندلاع حرائق في المواقع المستهدفة، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم".

وفي بيان ثانٍ، أعلن الحرس الثوري استهداف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين، موضحًا أن قوات الجو-فضاء التابعة له نفذت المرحلة الثانية من العمليات، واستهدفت مراكز صيانة وحفظ المروحيات، وحظيرة لطائرة الحرب الإلكترونية "بي-8"، إلى جانب مركز القيادة والسيطرة الخاص بالطائرات المسيّرة في قاعدة الشيخ عيسى الجوية.

وأكد الحرس الثوري أن عمليات الرد لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أنه سيعلن نتائج المراحل اللاحقة وتفاصيلها في بيانات لاحقة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير خزانات وقود وبطارية باتريوت في قاعدة علي السالم بالكويت.

وأكد الحرس الثوري، عبر تطبيق "تليجرام"، أن الهجمات تأتي ردًا على العمليات العسكرية الأمريكية، التي استهدفت مواقع في وسط وجنوب البلاد.

وقال مسؤول أمريكي إن الضربات التي بدأت مساء الأحد لا تزال مستمرة، موضحًا أنها تُعد أطول نسبيًا من العمليات الأمريكية الأخيرة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات بدأت تنفيذ الهجمات بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن الهدف منها "تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز"، بحسب شبكة "سي إن إن".