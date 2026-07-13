رسالة نارية من ترامب.. صورة قاذفة بي-2 تتصدر المشهد بالتزامن مع الضربات على إيران

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة للقاذفة الشبحية الإستراتيجية "بي-2" عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، بالتزامن مع الغارات الجوية الأمريكية الجديدة التي استهدفت مواقع داخل إيران، في ما اعتبره مراقبون رسالة ردع مباشرة لطهران.

وأظهرت الصورة القاذفة الأمريكية وهي تحلق فوق العاصمة واشنطن بالقرب من نصب واشنطن التذكاري، في توقيت حساس يشهد تصعيدًا عسكريًا متبادلًا بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعد قاذفة "بي-2 سبيريت" من أبرز الأسلحة الإستراتيجية في الترسانة الأمريكية، إذ تتميز بقدرات التخفي عن أنظمة الرادار، ويصل مداها إلى أكثر من 11 ألف كيلومتر، كما تستطيع حمل أسلحة تقليدية ونووية، فيما تبلغ قيمة الطائرة الواحدة نحو 2.1 مليار دولار، ما يجعلها الأغلى من نوعها في العالم.

وقبل نشر صورة القاذفة بدقائق، شارك ترامب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للطائرة الرئاسية "إير فورس وان" محاطة بمقاتلات أمريكية، في استمرار لاستخدامه الصور الرقمية لإرسال رسائل سياسية وعسكرية عبر منصاته.

وجاءت هذه المنشورات بعد إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ غارات استهدفت قواعد ساحلية وأبراج اتصالات في جنوب إيران، وصفها ترامب بأنها "قوية جدًا"، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إيرانية عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت.