مقتل حارس وإصابة 4.. إعلام إيراني يتهم أمريكا باستهداف محطة مياه في خوزستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الاثنين، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين إثر هجوم أمريكي استهدف محطة لضخ مياه الري في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، في أحدث تطور ضمن التصعيد العسكري المتبادل بين واشنطن وطهران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن نائب محافظ خوزستان قوله إن مقذوفاً أصاب محطة ضخ مياه تقع في مدينة ماهشهر، ما أسفر عن مقتل أحد حراس المحطة وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح المسؤول الإيراني أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، فيما نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكداً أن الجهات الطبية تتابع حالتهم الصحية.