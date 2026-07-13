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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبور 20 سفينة عبر هرمز تحت حماية وتنسيق أمريكي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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كشف مسؤول أمريكي، الاثنين، أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، في ظل التصعيد الأمني الذي يشهده الممر الملاحي الحيوي.

ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول أن عملية العبور جرت ضمن ترتيبات أمنية مع القوات الأمريكية، بهدف ضمان سلامة حركة الملاحة التجارية في المضيق الذي يعد أحد أهم ممرات نقل النفط والغاز في العالم.

وأضاف المسؤول أن عدداً آخر من السفن التجارية تمكن من عبور مضيق هرمز خلال الفترة نفسها من دون تنسيق مباشر مع الجيش الأمريكي، مشيراً إلى استمرار حركة الملاحة رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة.

20 سفينة تجارية مضيق هرمز الجيش الأمريكي ممرات نقل النفط والغاز إيران

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