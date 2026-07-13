أمريكا تعلن إحباط هجوم إيراني في مضيق هرمز.. وإسقاط صاروخ ومسيرة خلال حماية السفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، أن قواتها نجحت في اعتراض صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيرة هجومية أثناء محاولتهما استهداف سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوترات العسكرية بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز، إن الحرس الثوري الإيراني أطلق خلال الساعات الماضية هجوماً استهدف حركة الملاحة التجارية في المضيق، مؤكداً أن الطائرات الأمريكية تدخلت سريعاً وأسقطت الصاروخ والطائرة المسيّرة قبل وصولهما إلى أهدافهما، دون تسجيل أضرار بالسفن.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، إذ نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي أن واشنطن بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، وصفت بأنها ستكون أوسع وأكثر كثافة من الهجمات التي نفذت الأحد، في إطار الرد على التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية وأمن المنطقة.