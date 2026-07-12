تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية إقتصادية حيث واصل سعر الذهب اليوم في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين مع بداية تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا جديدًا في محلات الصاغة، مدعومًا باستقرار الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة، وسط ترقب واسع لعودة التداولات في البورصة العالمية بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي هذا الصعود في ظل متابعة الأسواق لتحركات الدولار، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وتأثيرها المباشر على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة، سواء للراغبين في الاستثمار، أو المقبلين على الزواج، أو المتعاملين في سوق المشغولات الذهبية، خاصة مع استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.