حسين فهمي يكشف عن موقف وحيد حامد منه عندما قابل محمد مرسي مع وفد الفنانين

أكد الفنان حسين فهمي أنه التقى الرئيس الأسبق محمد مرسي بمجرد توليه مقاليد الحكم، بناءً على طلب من مرسي نفسه لعقد لقاء مع وفد كبير من الفنانين المصريين.



وأشار حسين فهمي إلى أن الهدف من هذا اللقاء الذي تم الإعلان عنه في نشرات الأخبار، كان طمأنة رموز القوة الناعمة المصرية بشأن نوايا جماعة الإخوان المسلمين فور توليهم الحكم.



وأوضح حسين فهمي، خلال حوار تلفزيوني له مع قناة «العربية»، أن الكاتب الراحل وحيد حامد أبدى انزعاجه الشديد من هذه الخطوة، وعاتبه بشدة على قبوله الذهاب لمقابلة مرسي، مؤكدًا له أن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين معروف للجميع، وأن نواياهم الحقيقية لا خلاف عليها.



واستقبل الفنان حسين فهمي بمقر مهرجان القاهرة السينمائي قبل أيام لقاء تشاورى بين مهرجان سينما غرب الصين السينمائي والقاهرة السينمائي وأهمية تبادل الخبرات بين المهرجانين.



وقام الوفد الصينى بزيارة مدينة الانتاج الإعلامى وكان فى استقبالهم الدكتور هانى أبو الحسن مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وأكد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات فى مجال تصوير الأفلام وترميمها.