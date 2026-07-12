سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في البنوك المصرية

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 جذب اهتمام المواطنين، خاصة الراغبين في متابعة أحدث أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، سواء من المسافرين إلى المملكة العربية السعودية أو المتعاملين في سوق الصرف، إذ يبحث الكثيرون عن آخر تحديثات أسعار الريال في البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية لمعرفة أفضل أسعار الشراء والبيع.

وشهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار، وذلك وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة من عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها المعلنة دون تغير، وسط متابعة مستمرة من العملاء الراغبين في إجراء عمليات الشراء أو البيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في البنوك

أظهرت أحدث بيانات أسعار الصرف استقرار سعر الريال السعودي في عدد كبير من البنوك المصرية، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر في أسعار الشراء والبيع، وهو ما يمنح العملاء فرصة لاختيار البنك الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.24 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 13.22 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل الريال السعودي 13.24 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.28 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار الشراء المسجلة بين البنوك الواردة في التحديث.

أما في بنك نكست، فقد سجل الريال السعودي 13.22 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك التجاري الدولي 13.26 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي 13.27 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف العربي 13.26 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر الريال السعودي إلى 13.23 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع، في حين سجل في البنك المصري الخليجي 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.24 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك التعمير والإسكان 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك فيصل 13.23 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، فيما جاء سعره في البنك العربي الأفريقي عند 13.17 جنيه للشراء، و13.34 جنيه للبيع.

مقارنة أسعار الشراء والبيع للريال السعودي

تعكس أسعار الريال السعودي المعلنة وجود تقارب كبير بين البنوك المختلفة، حيث تراوح سعر الشراء بين 13.17 جنيه و13.28 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 13.25 جنيه و13.34 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة من البنوك الواردة في التحديث.

ويظل اختلاف أسعار الصرف بين البنوك ضمن الحدود الطبيعية، وهو ما يمنح العملاء خيارات متعددة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع الريال السعودي، بحسب السعر المعلن في كل بنك.

تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك

جاءت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في البنوك على النحو الآتي:

بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.22 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.24 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.28 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

بنك نكست: 13.22 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.26 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

بنك إتش إس بي سي: 13.27 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

المصرف العربي: 13.26 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 13.23 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

بنك فيصل: 13.23 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 13.17 جنيه للشراء، و13.34 جنيه للبيع.

وتحظى أسعار الريال السعودي بمتابعة يومية من جانب شريحة واسعة من المواطنين، نظرًا لأهمية العملة السعودية بالنسبة للمسافرين والمتعاملين في سوق الصرف، إذ يحرص كثيرون على متابعة أحدث أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك المصرية لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للأسعار المعلنة.