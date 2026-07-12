مصطفى شوبير: محمد صلاح دعا لبداية جديدة.. واستقبال الرئيس السيسي منحنا دفعة كبيرة

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن قائد المنتخب محمد صلاح شدد على أهمية استثمار الإنجاز الذي حققه المنتخب، من أجل بناء مرحلة جديدة للكرة المصرية، على غرار ما فعله المنتخب المغربي بعد نجاحاته الأخيرة.

وقال شوبير، خلال لقائه في برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن صلاح تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الحفاظ على ما تحقق، والعمل على مواصلة التطور، حتى يصبح المنتخب قادرًا على المنافسة باستمرار في البطولات الكبرى.

وأضاف حارس المنتخب أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين كان مصدر فخر كبير لجميع أفراد البعثة، معربًا عن شكره للرئيس على هذا التكريم الذي أكد تقديره للمجهود الذي بذله اللاعبون خلال البطولة.

الحفاظ على هذا المستوى

وأشار شوبير إلى أن إشادة الرئيس السيسي به وبمحمد صلاح خلال اللقاء منحته شعورًا بمسئولية أكبر، ودافعًا لمواصلة العمل والاجتهاد من أجل الحفاظ على هذا المستوى وتقديم المزيد للمنتخب الوطني.