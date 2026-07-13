آسيا في مرمى النيران.. تداعيات سقوط التفاهمات الأمريكية الإيرانية

قال تاي راي كيم، مدير البحث والتخطيط في مؤسسة يونيكوريا، إن إطار العمل الخاص بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يتعرض حاليًا لضغوط كبيرة، لكن يمكن القول إن الدبلوماسية لم تفشل بعد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الطرفان أشارا إلى أن المحادثات سوف تستمر، وهناك ضغوط كبيرة من أجل مواصلة المفاوضات، لافتا إلى أن الأزمة لم تنتهِ بعد، رغم أن لغة التصعيد أصبحت أكثر حدة، أما إذا أُغلق مضيق هرمز، فسيُعد ذلك تصعيدًا بالغ الخطورة.

وأوضح أنه بطبيعة الحال، فإن مذكرة التفاهم الحالية تواجه مخاطر كبيرة، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والتجارية، ويؤدي إلى حالة مستمرة من عدم اليقين، كما أن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب ما يجري في المفاوضات وتداعياتها، وتركز على التحقق من تنفيذ مذكرة التفاهم.

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