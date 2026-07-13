إيران.. انفجارات متتالية تهز بندر عباس وسيريك

شهدت محافظة هرمزجان جنوبي إيران، فجر الأحد، سلسلة انفجارات متتالية أثارت حالة من الترقب، بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية بسماع دويها في محيط مدينة سيريك، دون صدور توضيحات فورية بشأن أسبابها أو طبيعتها.

ونقل التليفزيون الإيراني الرسمي أن أصوات انفجارات سمعت قرب سيريك، فيما ذكرت وكالة "فارس" أن أكثر من 10 انفجارات دوت في مدينتي بندر عباس وسيريك قرابة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الوكالة أن الجهات المعنية لم تحدد حتى الآن المواقع الدقيقة التي شهدت الانفجارات، مؤكدة أن عمليات التحقق لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث، مع ترقب صدور معلومات رسمية إضافية خلال الساعات المقبلة.