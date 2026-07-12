سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

تزداد عمليات البحث عن أسعار السبائك الذهب اليوم بعد انخفاض أسعار الذهب مؤخرا بشكل ملحوظ، وستط توقعات بـ ارتفاع الذهب مجددا خلال الأسابيع المقبلة ، ويلجأ الكثير لشراء السبائك الذهبية خاصة سبيكة 5 جرام و سبيكة 10 جرام اعتبارهما الأكثر طلباً.

سعر سبيكة 1 جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 12 يوليو 2026، وزن جرام واحد بالمصنعية في الصاغة 6873 جنيها.

وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم BTC وزن 2.5 جرام في الصاغة 16 ألفا و995 جنيها.

سعر سبيكة 5 جرام عيار 24

وسجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات بالمصنعية في الصاغة الآن 33 ألفا و865 جنيها.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات بالمصنعية في الصاغة الآن 67 ألفا و700 جنيه.

ومن بين أنواع السبائك سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما وتسجل في الصاغة الآن 135 ألفا و360 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

وصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما اليوم الأحد 1-7-2026 في الصاغة إلى 338 ألفا و250 جنيها.

فيما بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام بالمصنعية 676 ألفا و300 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر بحسب الأعيرة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا في جميع الأعيرة المتداولة داخل الأسواق، حيث سجلت الأسعار الزيادة التالية:

عيار 24: 6737.25 جنيهًا للجرام، بارتفاع بلغ 46.11 جنيه.

عيار 22: 6175.75 جنيهًا للجرام، بزيادة 41.95 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 5895 جنيهًا للجرام، بارتفاع 40 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: 5052.75 جنيهًا للجرام، بزيادة 34.14 جنيه.

ويؤكد هذا الارتفاع استمرار حالة التعافي التي يشهدها سعر الذهب اليوم في مصر بعد موجة من التراجعات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بالنسبة للجنيه الذهب ليسجل نحو 47160 جنيهًا، محققًا زيادة بلغت 320 جنيهًا مقارنة بآخر تحديثات الأسعار.

ويعد الجنيه الذهب من أكثر المنتجات التي يفضلها المستثمرون في السوق، نظرًا لسهولة تداوله وانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

وقفز الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه مقارنة ببعض المستويات التي سجلها خلال الفترات الماضية، ما يجعل كثيرًا من المستثمرين يترقبون اتجاهات السوق خلال الأيام المقبلة.