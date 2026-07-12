نتنياهو: ترامب يفضل اتفاقًا مع إيران ولا يستبعد القوة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه لا يتردد في استخدام القوة إذا لم تلتزم بتعهداتها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأفادت شبكة “CNN”، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في انضمام إسرائيل إلى المواجهة العسكرية ضد إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض ذلك في الوقت الحالي خشية خروج التصعيد عن السيطرة.

وبحسب التقرير، يرى ترامب أن دخول إسرائيل على خط المواجهة؛ قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع، وهو ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى كبح أي تحرك عسكري إسرائيلي مباشر ضد إيران في هذه المرحلة.