الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن تعديل اللوائح الخاصة بالمشاركة في البطولات ليس أمرًا مستغربًا، مشيرًا إلى أنه يمكن إجراء تغييرات على اللوائح في أي وقت، حتى قبل إجراء القرعة بأيام قليلة.

وقال الغندور إن الزمالك بطل الدوري، وبيراميدز صاحب المركز الثاني، وإذا تم تعديل اللائحة بما يسمح بمشاركة الأهلي، سواء كان ذلك استجابة لطلب من هاني أبو ريدة أو لأي سبب آخر، فلا يرى أن هناك أزمة في ذلك، مؤكدًا أن اللوائح قابلة للتعديل.

وأضاف أن الأهلي نادٍ كبير ويتمتع بشعبية واسعة، معتبرًا أن مشاركته ستكون أمرًا طبيعيًا إذا تم اعتماد أي تعديل رسمي على نظام البطولة. وتأتي تصريحات الغندور في ظل الجدل الدائر بشأن طلب الاتحاد المصري لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.



