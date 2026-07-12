مواصفات رائدة بسعر اقتصادي ..إليك أفضل هواتف اقتصادية في الأسواق

كثيرة هي أنواع الهواتف الذكية في الأسواق، فقد ظهرت مؤخرا العديد من الطرازات المختلفة والتي قد بدأت في إشغال المنافسة حول أفضل هاتف ذكي يأتي بسعر اقتصادي

هاتف وان بلس OnePlus Nord 4

يمكنك التفكير في شراء هاتف OnePlus Nord 4 وسيكون أول هاتف ذكي رائد تطلقه الشركة منذ فترة طويلة يتميز بظهر معدني.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Plus Gen3، وسيحتوي على شاشة من نوع OLED بقياس 6.74 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 1.5K.

ومن المتوقع أن يصل مع كاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل (واسعة) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، و6 سنوات من تحديثات البرامج، وبطارية 5500 مللي أمبير، ودعم الشحن بقوة 100 وات.

هاتف وان بلس OnePlus Nord 4

هاتف سامسونج Galaxy M35

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز محمية بزجاج Corning Gorill Glass Victus، كما يعمل بمعالج سامسونج Exynos 1380 ويستمد الطاقة من بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

ويأتي الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة واسعة النطاق بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب، ودعم الشحن بقوة 25 وات.

مواصفات هاتف موتورولا رازر 70

مواصفات هاتف موتورولا رازر 70

وبحسب بيانات TENAA السابقة لهاتف Razr 70 ، من المتوقع أن يأتي هاتف Motorola Razr 70 بشاشة OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة بدقة 1080 × 2640 بكسل، بالإضافة إلى شاشة خارجية مقاس 3.63 بوصة بدقة 1056 × 1066 بكسل. كما يُشاع أن الجهاز سيحتوي على مستشعر بصمة جانبي لتعزيز الأمان.

وقد يشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة تتكون من مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما. أما من الداخل، فيأتي الجهاز بمعالج ثماني النواة بتردد 2.75 جيجاهرتز، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعات 8 و12 و16 و18 جيجابايت.

قد تتضمن خيارات التخزين 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت. ويُقال إن الهاتف مزود ببطارية ثنائية الخلايا بسعة 4275 مللي أمبير/ساعة، مع أن السعة النموذجية قد تصل إلى حوالي 4500 مللي أمبير/ساعة. ويبلغ حجم الهاتف 171.3 × 73.9 × 7.2 ملم، ويزن حوالي 188 جرامًا.

بعد حصوله على شهادات اعتماد رئيسية، من الممكن إطلاق هاتف Razr 70 في الصين في أقرب وقت الشهر المقبل .

هاتف Samsung Galaxy S24

هاتف Samsung Galaxy S24

يعد ذلك الهاتف من أفضل هواتف الأندرويد على الإطلاق ويأتي هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra مزودا بشاشة خرافية Dynamic LTPO AMOLED 2X والتي تأتي بحجم يصل إلى 6.8 بوصة وبدقة QHD.

على الجانب الاخر تدعم شاشة هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بمعدل تحديث 120Hz.

أما عن كاميرا هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra فهي كاميرا خلفية رباعية.

وعن معالج هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra فهو يعمل بمعالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي الهاتف أيضا مزودا أيضا ببطارية كبيرة 5000 وتأتي أيضا أهم ميزات الهاتف تدعيمه لتقنية الذكاء الاصطناعي.

أما عن سعر الهاتف فهو يباع بسعر يصل إلى حوالي 11 ألفا و700 جنيه.

هاتف Oppo A58



مواصفات رائعة يتميز بها هاتف Oppo A58، فيأتي الهاتف مزودا ببطارية ضخمة وشحن سريع وذلك بجانب كاميرا فائقة الدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Oppo A58 بمعالج من نوع Helio G85، ويأتي مزودا بذاكرة بسعة 6 جيجابايت.. أما عن ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين فقد تصل إلى 128 جيجابايت وذلك مع نظام التشغيل أندرويد.

أما عن بطارية هاتف Oppo A58 فهو يحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات مع شاحن SuperVOOC.

أما عن شاشة الهاتف فهو يأتي بشاشة من نوع LCD مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وعن سعر هاتف أوبو Oppo A58 فهو يبدأ من 7 آلاف و99 جنيها، وهو سعر مميز للشباب ومحدودي الدخل.

هاتف Galaxy S24 FE

يعد الهاتف أرخص هاتف رائد لشركة سامسونج ويأتي مزودا بدقة 50 ميجابكسل وحجم مستشعر 1/1.57 بوصة مع 1.0 ميكرومتر بكسل.

ويحتوي هاتف Galaxy S24 FE على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة.

أما عن ذاكرة هاتف Galaxy S24 FE فهو يأتي بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، ويأتي في الوقت نفسه بخيارين للتخزين 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1 و256 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

هاتف Galaxy A23

هاتف Galaxy A23

يأتي هاتف Galaxy A23 مزودا ببطارية ضخمة وكاميرا فائقة وذلك مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

ويعمل هاتف Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم كما يدعم تقنية 4G.

ويحتوي هاتف Galaxy A23 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 25 وات، وبعض الميزات الأخرى مثل GPS وWi-Fi.

يعد الشاحن مقاوما للماء والغبار من نوع PLS LCD ويأتي بقياس 6.6 بوصة، وذلك مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وبدقة 1080x2408 بيكسل بالإضافة إلى مستشعر للبصمة.

ويأتي هاتف Galaxy A23وبكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

أما عن سعر الهاتف فهو يبدأ من 7 آلاف و820 جنيها مصريا.

هاتف Nokia 3210

هاتف Nokia 3210

يحتفظ هاتف Nokia 3210 4G بنفس التصميم الأيقوني للنموذج الأصلي. يأتي بثلاثة خيارات للألوان وهي Y2K Gold وScuba Blue وGrunge Black. يتميز الجهاز بشاشة بحجم 2.4 بوصة بدقة QVGA. ويوجد كاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل مع وحدة فلاش LED.

هاتف Nokia 3210 4G

يأتي هاتف Nokia 3210 4G مزودا بمعالج Unisoc T107 بذاكرة عشوائية و128 ميجابايت من التخزين الداخلي.

ويأتي هاتف Nokia 3210 4G مع العديد من التطبيقات السحابية مثل YouTube وYouTube Shorts والأخبار وتحديثات الطقس وغيرها.

على الجانب الآخر يحتوي هاتف Nokia 3210 4G على لعبة Snake الكلاسيكية بنسخة ملونة. ويحتوي أيضًا على ميزة UPI المدمجة.

أما عن خيارات الاتصال في الهاتف فتشتمل على منفذ USB-C ودعم شريحتي اتصال و4G وبلوتوث 5.0 ومقبس سماعات 3.5 ملم.

أما عن سعر هاتف Nokia 3210 4G فهو يأتي بسعر يتوفر 1,550 جنيه مصري