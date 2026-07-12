إصابة 4 أشخاص بينهم طفل جراء هجمات إيران على قطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض للهجمات الإيرانية، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت الوزارة إنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات الإيرانية”، وذلك وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز عربية.

وأضافت أن تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة.