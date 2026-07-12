إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

يعد التكييف من الأجهزة الأساسية في البيوت لتفادى موجات الحارة التى تشهدها البلاد ، لذا يجب اتباعه من حدوث أي أعطال التى تحدث بسبب سوء الاستخدام الخاص للتكييفات وعدم الاهتمام بنظافة الجهاز والإجزاء الداخلية والخارجية للتكييف ، فمن الممكن أن يتعرض الي التلف فقد يتوقف فجأة عن التبريد .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض النصائح الهامة للحفاظ على التكيف من التلف او الانفجار وفقا لموقع purewow.

نصائح الهامة للحفاظ على التكيف من التلف او الانفجار..

1-تشغيل المكيف لساعات طويلة دون توقف، حيث يؤدي ذلك إلى إجهاد الضاغط (الكمبروسر) وارتفاع حرارته بشكل قد يسبب تلفه أو احتراقه.

2- إهمال تنظيف الفلاتر والملفات الداخلية يعد من أبرز الممارسات الخاطئة، إذ يؤدي تراكم الأتربة إلى ضعف تدفق الهواء وزيادة الضغط على المكونات الداخلية، وهو ما يرفع استهلاك الكهرباء ويزيد احتمالية الأعطال.



3-تركيب الوحدة الخارجية في أماكن مغلقة أو محاطة بجدران تعوق حركة الهواء يعرقل عملية تبديد الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز بشكل مفرط، وهو خطأ شائع في كثير من المنازل.

4-التأكد من عدم وجود تسرب..

تكييف الهواء يستخدم غاز الفريون في عملية التبريد، لذلك يجب الحفاظ عليه من التسريب ، لذلك لابد من إصلاحه سريعًا، فاستمرار تشغيل وحدة التيار المتردد بدون فريون يؤدي الى تعطل التكييف في وقت مبكر.