حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف التحركات الميدانية المستمرة في كافة القرى والمدن والنجوع، مع استمرار حملات "طرق الأبواب" لدفع العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وحماية ثرواتهم العقارية.

اكد محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف الوحدات المحلية حملات "طرق الأبواب" الميدانية الواسعة، لتعريف المواطنين بالمزايا التي يتيحها قانون التصالح الجديد. وتتوازى هذه الجهود مع إجراءات حاسمة لفرض هيبة الدولة، حيث بدأت الأجهزة المعنية في قطع المرافق العامة من كهرباء ومياه عن العقارات المخالفة التي امتنع أصحابها عن التقدم بطلبات التصالح أو إبداء الجدية اللازمة رغم التنبيهات السابقة.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الاستجابة الفورية والتوجه للمراكز التكنولوجية لإنهاء إجراءات التقنين، مؤكداً أن المحافظة ماضية بكل حزم في تطبيق القانون ضد غير الملتزمين، وذلك تحقيقاً للصالح العام، وتعظيماً لموارد الدولة، وضماناً لإنهاء المظاهر العشوائية بشكل كامل.