75 مليار جنيه استثمارات مهددة.. شعبة المحاجر تطالب الحكومة بتدخل عاجل لإنقاذ صناعة الرخام

طالب محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لحماية مستثمري قطاع المحاجر، خاصة في محافظة جنوب سيناء، محذرًا من ممارسات قال إنها تهدد استقرار صناعة الرخام وتزيد الأعباء على المستثمرين، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج والصادرات.



وقال عارف، في تصريحات صحفية، إن بعض المطالبات المالية المفروضة على حركة نقل الرخام في مناطق رأس سدر وأبو جعدة والباغة تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، موضحًا أن بعض هذه المطالبات تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل مرور سيارات نقل الرخام، رغم أن هذه المحاجر تعد من أهم مصادر الخامات التي تعتمد عليها صناعة الرخام المصرية.

وأكد أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى توقف المزيد من المحاجر والمصانع، وفقدان أعداد كبيرة من فرص العمل، إلى جانب إلغاء بعض عقود التصدير الخارجية، بما يهدد تنافسية القطاع في الأسواق العالمية.

وأشار رئيس شعبة المحاجر والرخام إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع يقدر بنحو 75 مليار جنيه، لافتًا إلى أن أي معوقات تواجه الصناعة تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تراجع صادرات الرخام والجرانيت خلال أول 11 شهرًا من عام 2025 بنسبة 32%، لتسجل 296 مليون دولار مقابل 436 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.



ازاله التحديات

وشدد عارف على أن إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين ودعم قطاع المحاجر والرخام أصبحا ضرورة للحفاظ على استثمارات القطاع، وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الوصول بصادرات الرخام المصرية إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.