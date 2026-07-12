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قرب الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قرب الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

الدولار
الدولار
آية الجارحي
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ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-7-2026، في البنوك العاملة بمصر.

واقترب سعر صرف الدولار منتصف تعاملات اليوم إلى مستوى الـ 50 جنيها مجددا. 
 

وسجل سعر الدولار 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع في بنوك:"ميد بنك، قناة السويس، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، مصرف أبوظبي الإسلامي".


سعر الدولار في بنك مصر 49.83 جنيه للشراء و 49.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية  49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.
 


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع. 
 


سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر  49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.
 


سعر الدولار في المصرف المتحد 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي  49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي  49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.


 
سعر الدولار في البنك العربي  49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست  49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.


 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  49.65 جنيه للشراء 
و 49.75 جنيه للبيع 
 

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