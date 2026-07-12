قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيتكوين تتمسك بمستوى 64 ألف دولار.. ترقب عالمي يرسم ملامح سوق العملات المشفرة
تايتانيك إسرائيل.. جنرال إسرائيلي يحذر من سيناريو مرعب يهدد إيلات والجيش ينهار
زلاتان يهاجم مادويكي: إنجلترا لعبت بـ10 لاعبين.. وكان يجب استبداله
التعليم تنفي الترخيص للمدارس الدولية بالعمل بنظام Home schooling وتحذر المخالفين
مجلس حكماء المسلمين يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
العراق يحذر من تداعيات التوترات البحرية ويدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة
الاستيلاء على 195 مليون.. تأجيل محاكمة مسؤول خزينة ببنك شهير
شرط وحيد يفصل الأهلي عن مواجهة برشلونة في كأس جامبر.. شوبير يكشف
مدبولي يتابع مشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا
القصة الكاملة لقضية شيماء بالمنوفية.. الزوج: أهلها اقتحموا الشقة فقفزت من الخوف.. والزوجة: زوجي ووالدته رموني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة: التصعيد الأمريكي الإيراني يدار وفق حافة الهاوية.. والموقف المصري ركيزة لخفض التوتر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت الدكتورة أريج جبر، أستاذة العلوم السياسية، أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تحولًا نوعيًا في قواعد الاشتباك بين الجانبين، مشيرة إلى أن الطرفين يديران الأزمةبـ"نظرية حافة الهاوية"، بما يسمح برفع مستوى التصعيد دون الوصول إلى مواجهة شاملة.

وقالت، خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم"، إن واشنطن تعتمد سياسة الردع باستخدام القوة مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحًا، ولكن وفق معادلات جديدة تفرضها موازين القوة، في حين تتمسك إيران بما تعتبره حقوقًا سيادية وترفض التراجع عنها.

وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ ضربات عسكرية محددة تحقق أهدافًا استراتيجية دون الانزلاق إلى حرب واسعة، بينما تستعد إيران للرد بما يحفظ توازن الردع، معتبرة أن المنطقة أصبحت رهينة لحسابات القوة والتصعيد المنضبط.

وأشارت إلى أن الدول العربية تتبنى سياسة "الحياد المنضبط"، وتسعى إلى تجنب الانخراط المباشر في الصراع، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع توسعها.

وأشادت بالموقف المصري، مؤكدة أنه يرتكز على الدعوة إلى خفض التصعيد والحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط، والعمل على توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.

ورأت أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون خيارًا دائمًا، مشددة على أن المسار الدبلوماسي سيظل مطروحًا، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من الطرفين الأمريكي والإيراني للعودة إلى مفاوضات جادة تفضي إلى تهدئة مستدامة.

الولايات المتحدة إيران الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

الدعاء

دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

بالصور

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد