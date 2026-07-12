خبيرة: التصعيد الأمريكي الإيراني يدار وفق حافة الهاوية.. والموقف المصري ركيزة لخفض التوتر

أكدت الدكتورة أريج جبر، أستاذة العلوم السياسية، أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تحولًا نوعيًا في قواعد الاشتباك بين الجانبين، مشيرة إلى أن الطرفين يديران الأزمةبـ"نظرية حافة الهاوية"، بما يسمح برفع مستوى التصعيد دون الوصول إلى مواجهة شاملة.

وقالت، خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم"، إن واشنطن تعتمد سياسة الردع باستخدام القوة مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحًا، ولكن وفق معادلات جديدة تفرضها موازين القوة، في حين تتمسك إيران بما تعتبره حقوقًا سيادية وترفض التراجع عنها.

وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ ضربات عسكرية محددة تحقق أهدافًا استراتيجية دون الانزلاق إلى حرب واسعة، بينما تستعد إيران للرد بما يحفظ توازن الردع، معتبرة أن المنطقة أصبحت رهينة لحسابات القوة والتصعيد المنضبط.

وأشارت إلى أن الدول العربية تتبنى سياسة "الحياد المنضبط"، وتسعى إلى تجنب الانخراط المباشر في الصراع، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع توسعها.

وأشادت بالموقف المصري، مؤكدة أنه يرتكز على الدعوة إلى خفض التصعيد والحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط، والعمل على توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.

ورأت أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون خيارًا دائمًا، مشددة على أن المسار الدبلوماسي سيظل مطروحًا، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من الطرفين الأمريكي والإيراني للعودة إلى مفاوضات جادة تفضي إلى تهدئة مستدامة.