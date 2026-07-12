اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب وطني لقيادة منتخب مصر الأولمبي

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، على تعيين مدير فني وطني لقيادة منتخب مصر الأولمبي خلال المرحلة المقبلة، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

وجاء قرار الاتحاد في ظل القناعة بالنجاحات التي حققها الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، وهو ما عزز الاتجاه نحو منح المدربين المصريين فرصة جديدة مع المنتخب الأولمبي.

تشكيل الجهاز الفني بعد كأس العالم

واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة على حسم تشكيل الجهاز الفني الكامل لمنتخب مصر الأولمبي عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026، تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

ويستهدف الاتحاد تجهيز المنتخب بصورة مبكرة، لضمان أفضل استعداد ممكن قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي يتأهل من خلالها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028.

انطلاق التصفيات في أكتوبر

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر الأولمبي مشواره في التصفيات خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يسعى الفراعنة إلى حجز بطاقة التأهل للبطولة الأفريقية، ومنها إلى الأولمبياد.

إنجاز أولمبي في باريس

وكان منتخب مصر الأولمبي قد حقق إنجازًا مميزًا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما أنهى المنافسات في المركز الرابع تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيريو ميكالي، ليحقق أحد أفضل نتائج الكرة المصرية في تاريخ المشاركات الأولمبية.