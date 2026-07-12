كلمني باحترام.. مشادة بين ميسي وحكم مباراة الأرجنتين وسويسرا تثير الجدل في المونديال

شهدت مباراة الأرجنتين وسويسرا، في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، لقطة أثارت اهتمام الجماهير، بعدما دخل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في نقاش حاد مع الحكم البرتغالي جواو بيدرو بينيرو، خلال أحداث اللقاء.

وبحسب تقارير إسبانية، بدأت الواقعة عندما احتسب الحكم ركلة حرة لصالح المنتخب السويسري، وطلب من ميسي، الذي كان يقف ضمن الحائط الدفاعي، التراجع إلى المسافة القانونية، إلا أن قائد الأرجنتين أبدى اعتراضه على أسلوب الحديث الذي وجهه إليه الحكم.

ورد ميسي على الحكم مطالبًا إياه بالتعامل معه باحترام، قائلًا: "تحدث معي باحترام."

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أظهرت اللقطات التلفزيونية ميسي وهو يتوجه إلى الحكم عقب استئناف اللعب، مكررًا اعتراضه بقوله: "لا تقلل من احترامي... لقد تحدثت إليك بكل احترام."

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أن ميسي كان يدافع عن حقه في المعاملة باحترام داخل الملعب، وبين من رأى أن مثل هذه المواقف تعد جزءًا طبيعيًا من أجواء المباريات الكبرى التي تشهد ضغوطًا كبيرة على اللاعبين والحكام.