سموتريتش يرثي ليندسي جراهام: إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها في واشنطن

أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن حزنه العميق لوفاة السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، واصفًا رحيله بأنه خسارة كبيرة لإسرائيل وللعلاقات الاستراتيجية بين تل أبيب وواشنطن.

وقال سموتريتش، في بيان، إن إسرائيل "فقدت أحد أعظم أصدقائها في واشنطن"، مؤكدًا أن جراهام كان "صديقًا حقيقيًا لإسرائيل وللشعب اليهودي"، ووقف على مدى سنوات خدمته في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى جانب إسرائيل، وعمل بلا كلل على ترسيخ التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف أن الدعم الثابت الذي قدمه جراهام، إلى جانب التزامه العميق بأمن إسرائيل، أسهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية، كما كان له دور في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة خلال فترة الحرب.