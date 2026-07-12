مصرع سائق وإصابة 2 آخرين في انقلاب توك توك بـ سمالوط المنيا

لقى سائق مصرعه فيما أصيب 2 آخرين بإصابات متنوعه بالجسم في حادث انقلاب مركبة توك توك بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة "توك توك" بإحدى قرى مركز سمالوط

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "يوسف. ب. ح مقيم بإحدى قرى مركز سمالوط شرق، وإصابة اثنان آخرين، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما استمعت الأجهزة المختصة إلى أقوال الشهود، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وأسباب وقوع الحادث.

وقررت النيابة العامة انتداب مفتش صحة المركز، الدكتور محمد صلاح، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان وإعداد تقرير يوضح سبب الوفاة، والذي أوضح أن الوفاة نتجت عن كسر بالحوض من الناحية اليسرى، ونزيف بالمخ إثر اصطدام الرأس بجسم صلب، مؤكدًا أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الحادث، والتأكد من أسبابه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثمان.

