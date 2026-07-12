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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع مسن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في سمالوط بالمنيا

مصرع مسن صدمه قطار
مصرع مسن صدمه قطار
ايمن رياض
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لقي مسن مصرعه، اليوم الأحد، بعدما صدمه قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بمدينة سمالوط شمال المنيا، تم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع بمصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة سمالوط.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مصرع م. ف. ن 58 عامًا، والمقيم بسمالوط البلد، متأثرًا بإصاباته التي أودت بحياته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى  التخصصي، وإيداعه تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشف تقرير مفتش صحة مركز سمالوط، الدكتور محمد صلاح، أن الوفاة نتجت عن إصابات بالغة، شملت كسرًا بالساق اليمنى والفخذ الأيمن، وكسرًا بالجمجمة، وإصابة بالعين، مؤكدًا أن الإصابات تتفق مع حادث اصطدام بالقطار، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة من خلال المناظرة الظاهرية، ما لم تُثبت تحريات المباحث خلاف ذلك.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية
 

المنيا سمالوط مصرع مسن

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